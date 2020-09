Cofres para guardar armas de caçadores estão esgotados

Termina na próxima terça-feira o prazo para os caçadores fazerem a prova numa esquadra da PSP da aquisição de um cofre para guardar a arma. Um prazo contestado pelo Movimento Caçadores Mais Caça perante as dificuldades, entretanto, surgidas para a obtenção deste equipamento que permite guardar a arma num local seguro."Os cofres, com um custo na ordem dos 300 euros, estão esgotados. E os armeiros não apontam uma data possível para a sua aquisição. Assim, a maioria dos caçadores não terá possibilidade para dentro do prazo fazer a prova de que adquiriu o cofre", explicou José Baptista, do movimento de caçadores.A necessidade de ter um cofre surge dada a mudança da lei, no ano passado. A anterior legislação permitia ter até duas espingardas e uma carabina sem necessidade deste equipamento. Junto do Ministério da Administração Interna os caçadores pedem a prorrogação do prazo por três meses.