Coimbra é o munícipio que está melhor servido de médicos

Coimbra é mesmo dos ‘doutores’, a avaliar pelo número de habitantes, em média, por médico: 28. É o município com o melhor rácio do País em 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados pelo Pordata. No extremo oposto no continente encontra-se Castanheira de Pera com 2632 habitantes por médico.









Os dois municípios constituem, assim, os extremos num País que, ainda segundo os mesmos dados, tem uma média de um médico por 185,6 habitantes, estando incluídos todos os profissionais, independentemente de terem ou não especialidade.

Apenas 25 municípios têm um valor superior à média nacional, contando-se entre eles as três maiores cidades do País. A Área Metropolitana de Lisboa é mais bem servida, com uma média de um médico por 150,5 habitantes.





No total, Portugal contava em 2019 com 55 432 médicos, dos quais cerca de 40 mil são especialistas, entre ortopedistas, ginecologistas e psiquiatras, entre outros. Os 18 municípios da Grande Lisboa têm cerca de 19 mil médicos, a maior concentração por região.