Coimbra gasta 44 mil euros em divisões com floreiras para evitar contágios

A Câmara de Coimbra está a comprar 165 divisórias com floreiras para distribuir pelas esplanadas de cafés e restaurantes locais para ajudar no combate à disseminação do vírus. Um equipamento que vai custar mais de 44 mil euros e que a autarquia justifica como uma medida preventiva, garantindo o distanciamento entre os clientes “através de barreiras físicas”.



Constitui, por outro lado, “um real apoio aos estabelecimentos”, a par de outras medidas como o alargamento das esplanadas e isenção de taxas de ocupação do espaço. “O objetivo é criar condições para que este tipo de estabelecimentos continue a operar compensando a perda de lotação no interior”, refere uma nota da autarquia local. Até agora, foram apresentados nove pedidos para instalação das divisórias.



