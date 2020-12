Coimbra investe 600 mil euros na remoção de amianto em seis escolas

A Câmara de Coimbra vai investir 600 mil euros na remoção dos telhados de fibrocimento de seis escolas do concelho, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Consignadas pelo presidente da Câmara Municipal, Manuel Machado, as empreitadas de remoção dos materiais à base de amianto, material com comprovado risco de causar doenças cancerígenas nos humanos, abrangem as escolas básicas Eugénio de Castro, na zona da Solum, de Taveiro, de Ceira, de Trouxemil e de São Silvestre, além da Escola Secundária Jaime Cortesão, junto ao Mercado Municipal D. Pedro V.

"Estas intervenções (...) decorrem no âmbito do acordo de colaboração celebrado entre o Governo e o município, que tem como objetivo remover o fibrocimento dos estabelecimentos escolares de Coimbra. Nos jardins-de-infância de Brasfemes e da Solum, os trabalhos já estão concluídos", representando um investimento de 19 mil euros, informa o município em comunicado.

Citado na nota, Manuel Machado salienta a importância destas obras, "para que todas as escolas de Coimbra fiquem livres de amianto", sendo esta uma medida de "proteção da saúde, mas também um contributo para a requalificação do parque escolar" do concelho de Coimbra.

Na fase de obra, "há sempre perturbações", afirma o autarca, pedindo "a compreensão e colaboração de todos para que se consiga minorar" esses problemas.

"Se a empresa conseguir reduzir o prazo de execução, a Câmara fica grata e compensa, antecipando também o pagamento", sublinha.

Estes trabalhos são financiados pelos programas operacionais regionais, tal como anunciou o Governo, em 23 de junho, na cerimónia em que foi assinado um protocolo para o efeito com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), também presidida por Manuel Machado.