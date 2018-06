Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coimbra investe mais de cinco milhões de euros no apoio escolar às famílias

Manuel Machado afirmou ainda que os serviços de acolhimento e prolongamento de horário para as crianças do pré-escolar serão grátis.

20:19

A Câmara de Coimbra vota na segunda-feira o Programa Municipal de Ação Social Escolar e o Plano Municipal de Transportes Escolares para 2018/19, um investimento superior a cinco milhões de euros e que privilegia a gratuitidade de serviços.



Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara liderada por Manuel Machado esclarece que a aplicação destes dois programas, que visam "garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação, suavizar os orçamentos dos agregados familiares e valorizar a escola pública, sendo ainda um estímulo à natalidade e à fixação de famílias no concelho", implica um investimento de 5.117.711,70 euros.



"A proposta é para alargar os benefícios previstos no âmbito da Ação Social Escolar (ASE) a todas as crianças que frequentam o pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública. Trata-se, pois, de um conjunto de medidas que visam 'garantir o exercício efetivo do direito ao ensino e à igualdade de oportunidades e de acesso à educação a todos os alunos (...), bem como a valorização da escola pública', lê-se na informação que vai ser analisada na reunião do executivo.



A Câmara quer "ir além do estabelecido em matéria de Ação Social Escolar e a estipular medidas complementares de forma a abranger todas as crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública, independentemente da condição económica do agregado familiar ao qual pertencem".



O município quer que haja para os 4.705 alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo que frequentam a escola pública gratuidade do serviço de refeições (almoços, lanche da manhã e da tarde) e ainda a gratuitidade dos serviços de acolhimento e prolongamento de horário para todas as crianças do pré-escolar.



Pretende ainda a Câmara atribuir um "valor de 20 euros por ano, e por criança, para o apoio às atividades de complemento curricular, como visitas de estudo, para os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico; a atribuição de um valor de 25 euros por ano, e por criança, para a aquisição de material escolar de desgaste para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, integrados nos escalões de rendimento 1, 2 e 3, para efeitos de abono de família".



Será ainda votada neste programa a atribuição de um valor de 15 euros por ano, e por criança, para a aquisição de material escolar de desgaste para os alunos do pré-escolar, integrados nos escalões de rendimento 1, 2 e 3, para efeitos de abono de família; e a oferta dos cadernos de exercícios aos alunos do 1.º ciclo.



"A estes benefícios juntam-se outros, estipulados no Plano Municipal de Transportes Escolares para o ano letivo de 2018/2019, que representa um investimento estimado de 2.030.960 euros, e pretende garantir transporte gratuito escolar a cerca de 4.300 alunos do pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e do ensino particular e cooperativo com contrato de associação com o Ministério da Educação ou legalmente equiparável", acrescenta.



Estes alunos "poderão utilizar as carreiras públicas de transportes coletivos (SMTUC, Transdev/ETAC, Moisés Correia de Oliveira e CP) que sirvam os locais dos seus estabelecimentos de ensino e residências ou, no caso de serem alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico de escolas suspensas nos últimos quatro anos, podem utilizar os circuitos específicos criados para o efeito".



"O programa prevê que os alunos do secundário fiquem isentos do pagamento de transporte escolar (segundo a lei em vigor, teriam de pagar 50% do mesmo) e possam utilizar o seu passe durante o mês de julho, para facilitar a sua mobilidade em época de exames; a atribuição de um passe de transporte mensal ilimitado, que crie maior mobilidade aos alunos; a atribuição de um passe combinado/bimodal aos alunos que residam fora da área de influência dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC); apoiar os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico em transporte de carreira pública, excluindo-se os casos relativos ao reordenamento da rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em que continua prevista a criação de circuitos especiais", refere ainda a nota.