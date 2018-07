Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coimbra investe quatro milhões de euros em oito autocarros elétricos

A empresa vencedora do procedimento terá de fornecer os veículos elétricos e os respetivos carregadores de baterias num prazo de nove meses.

14:54

A Câmara de Coimbra vai investir mais de 4,6 milhões de euros em oito autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros e oito carregadores de baterias, cuja aquisição recebeu o visto do Tribunal de Contas.



"O Tribunal de Contas concedeu o visto ao contrato assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra", Manuel Machado, em março, para a aquisição de "oito autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros e oito carregadores de baterias", anunciou esta terça-feira a autarquia, numa nota enviada à agência Lusa.



Os oito veículos e outros tantos carregadores de baterias, que representam um investimento global de quatro milhões e 673 mil euros "vêm renovar a frota dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC)", com viaturas "mais eficientes e que utilizam fontes de energia com melhor desempenho ambiental", sublinha a Câmara.



O investimento surgiu na sequência de uma candidatura do município ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), que foi aprovada, pelo executivo camarário, em janeiro, para "promoção da eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros incumbidos de missões de serviço público".



Em julho, o presidente da Câmara assinou os "Termos de Aceitação das Decisões de Financiamento aprovadas", numa sessão em Lisboa, e que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.



A empresa vencedora do procedimento (BYD Europe BV) terá agora de fornecer os veículos elétricos e os respetivos carregadores de baterias num prazo de nove meses.



Com a entrada ao serviço dos oito autocarros elétricos -- com 12 metros de comprimento, chassis totalmente rebaixado e bateria de lítio/fosfato de ferro e uma lotação total será superior a 80 pessoas --, os SMTUC abaterão idêntica quantidade de veículos da sua frota em fim de vida, adianta a Câmara.



Atualmente, a frota dos SMTUC tem um total de cerca de 110 autocarros urbanos, cinco troleicarros (em serviço em duas linhas na zona histórica e cultural da cidade), nove miniautocarros, três miniautocarros elétricos (Linha Azul), cinco viaturas adaptadas (Transporte Especial), um autocarro de turismo (Cidade de Coimbra) e um miniautocarro de turismo.