O auditório da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra recebe amanhã o 3º debate da iniciativa ‘Mais Escola, Melhor Família’, do CM/CMTV. “Trata-se de uma iniciativa que defende uma cultura de paz, contra a violência e que envolve toda a comunidade escolar, de famílias a professores e forças de segurança”, salienta Paulo Sargento, comissário da iniciativa. O fenómeno do bullying nas escolas vai estar em cima da mesa.O evento conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva; de Ana Cortez Vaz, vereadora da Educação, Ação Social, Proteção de Crianças e Jovens; do psicólogo clínico Quintino Aires e de Carlos Anjos, presidente da Comissão de Proteção às vítimas de crimes.