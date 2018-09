Coimbra requalifica espaço público com investimento de dois milhões de euros

Intervenção de requalificação pretende "reaproveitar o espaço existente".

Por Lusa | 13:34

O município de Coimbra lança na próxima semana um conjunto de três empreitadas de requalificação do espaço público, investimento superior a dois milhões de euros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, disse hoje o seu presidente.

A requalificação da Cruz de Celas, na Alta da cidade, é a empreitada de maior relevo, a consignar na terça-feira por 984.588 euros, disse Manuel Machado, em conferência de imprensa.

A intervenção "Caminhos pedonais - Troços Cruz de Celas/Baixa e Arregaça/Lóios" pretende, segundo o autarca, "reaproveitar o espaço existente, aumentando a área pedonal nestes troços no centro urbano".



Na segunda-feira, dia em que iniciam as comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, que termina no dia 22, a Câmara de Coimbra consigna também a requalificação de sete arruamentos na zona histórica da cidade, que representa um investimento de 739.824 euros.



A terceira empreitada respeita à primeira fase do "Interface Intermodal Coimbra Norte", que vai ser consignada no dia 21 por 517.273 euros. No âmbito desta intervenção, será criada uma via de circulação direta entre as avenidas Fernão Magalhães e Padre Estevão Cabral.



No âmbito das comemorações da Semana da Mobilidade, o município organiza ainda uma conferência dedicada à mobilidade, que vai discutir a acessibilidade no centro histórico, a segurança rodoviária e energética, a tecnologia espacial, sistema de monitorização de viaturas, o projeto do metrobus e da criação de um aeroporto em Coimbra.



"Houve alguns avanços [no metrobus], mas não são suficientes. É preciso desenguiçar este nó, porque estão três concelhos prejudicados: Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo", frisou Manuel Machado, salientando que são necessárias "intervenções de fundo que tardam".



O autarca garantiu ainda que, durante este mês, serão conhecidos os estudos de mobilidade aérea para a construção de um aeroporto na região, que sirva uma bacia demográfica de dois milhões de habitantes.



Até ao final do mês, garantiu Manuel Machado, serão conhecidos os estudos de exequibilidade para um aeroporto "low-cost", que opera apenas dentro do espaço Shengen, que compreende 26 estados europeus que aboliram oficialmente o passaporte e todos os outros tipos de controle de fronteira em suas fronteiras.



O presidente da autarquia de Coimbra anunciou ainda que está a ser preparado o regresso do projeto Ecovia, com viaturas elétricas que custam quase um milhão de euros por unidade, um sistema que vai funcionar com parques periféricos, de forma a reduzir "a pressão automóvel" dentro da cidade de Coimbra.