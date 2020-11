Coimbra sem pista de gelo nem programação de Natal devido à Covid-19 mas com 420 mil luzes

A Câmara de Coimbra anunciou esta quarta-feira que toda a programação de Natal na cidade foi cancelada devido à pandemia, mas vai reforçar a iluminação natalícia com a instalação de 420 mil luzes.

A Câmara de Coimbra "decidiu cancelar todas as iniciativas que habitualmente constituem a programação de Natal, que o município empreende há sete anos consecutivos, tendo em consideração as medidas de contingência da pandemia covid-19 e por entender que estas se poderiam tornar num foco incontrolável de aglomeração de pessoas", afirmou hoje a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Face a esta medida, ficam sem efeito a pista de gelo, o carrossel parisiense, o concerto de inauguração da iluminação de Natal, animação de rua, atividades infantis e a restante programação natalícia, acrescentou.

Por outro lado, a iluminação natalícia será reforçada este ano, chegando a mais nove locais da cidade, com a instalação de um total de 420 mil luzes, salientou.

As luzes serão ligadas mais cedo, a 27 de novembro, "numa iniciativa que pretende incentivar as pessoas a passearem pelos lugares iluminados, comprando no comércio e restauração local, respeitando sempre as medidas de contingência", disse a Câmara Municipal de Coimbra.

Segundo a nota de imprensa, o município "determinou também que a iluminação natalícia vai ser ligada todos os dias mais cedo, pelas 17h00, e ficarão ligadas mediante os horários que venham a ser impostos a nível nacional".

Sobre a festa da passagem de ano, a autarquia, apesar de considerar que não se irá realizar nos moldes habituais, está ainda a avaliar "como poderá animar a noite" no atual contexto, "depois de um ano particularmente difícil para todos, apelando a que todos fiquem em segurança nas suas habitações".

Na segunda-feira, o movimento Somos Coimbra desafiou o executivo da Câmara de Coimbra a reforçar o montante das medidas de apoio social no dobro do valor que vai gastar com as iluminações de Natal (um investimento superior a 180 mil euros).