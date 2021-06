Um grupo de cidadãos de Coimbra que visa o fim da coincineração de resíduos perigosos ou banais na fábrica de cimento da Cimpor de Souselas, no concelho de Coimbra, aguarda há mais de cinco anos por uma decisão referente à ação popular colocada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.





A ação esteve parada no tribunal três anos e cinco meses, de novembro de 2016 a abril do ano passado. O processo passou, entretanto, pelas mãos de três juízes, tendo sido retomado em janeiro do ano passado pela juíza Ana Cunha, que decidiu avançar para uma decisão.