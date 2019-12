Colaboração premiada com ação “cirúrgica”

A ministra da Justiça defende uma "intervenção cirúrgica" no combate à corrupção. Uma "intervenção mínima em matéria de direito premial (em que há uma colaboração premiada do suspeito) para favorecer a quebra de pactos de silêncio", referiu. Franscisca Van Dunem rejeita, contudo, a possibilidade de adotar a figura jurídica da delação premiada, empregue no Brasil e que no nosso país é substituída pela colaboração premiada. "Portugal tem instrumentos próprios. Temos de trabalhar nos nossos instrumentos", afirmou. Sobre a figura do delator, Francisca Van Dunem foi clara: "Há palavras que jamais utilizo nem vou utilizar".

A ministra da Justiça sublinhou que a criação de um grupo de trabalho para definir uma estratégia de combate à corrupção "não tem nada a ver com criar nada de novo ou revolucionário, tem apenas a ver com a identificação de algumas áreas de estrangulamento que precisam de alguma afinação". No Seminário ‘Finanças, Ética, Fraude e Corrupção’, realizado na sede de Ordem dos Contabilistas Certificados, em Lisboa, Francisca Van Dunem lembrou que "o Código Penal permite a atenuação especial ou isenção da pena".

Por sua vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que há um "claro consenso nacional" no combate à corrupção e espera que "se traduza em medidas concretas" ainda nesta legislatura.

"2014 foi o zénite de lógica delinquente"

O diretor da revista Sábado, Eduardo Dâmaso, classificou esta segunda-feira o ano de 2014 como "zénite de consagração de uma lógica quase delinquente da gestão do poder" que culminou com a queda do universo do GES/BES e a detenção do ex-primeiro ministro, José Sócrates. Em quatro décadas, o jornalista apontou "a existência de ciclos de impunidade absoluta". No seminário, defendeu que o combate à corrupção passa pela educação, prevenção e repressão.

Joana Marques Vidal apontada para chefia

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, sugeriu a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, para dirigir o grupo de trabalho que vai definir "uma estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção".

30.º

lugar ocupado por Portugal no Índice de Perceção da Corrupção, da Transparência Internacional de 2018, numa lista de 180 países. A ministra da Justiça disse que temos de ter ambição para melhorar no ranking.

ONU cria dia internacional

O Dia Internacional de Combate à Corrupção, esta segunda-feira assinalado, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2003 em Mérida, no México. A convenção assinada em 2005 integra 186 países.