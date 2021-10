A Inspeção-Geral da Educação e Ciência está a investigar uma queixa de pais de alunos do colégio ‘O Pelicano’, em Lisboa, que receberam uma carta aberta contra a vacinação, avançou fonte do Ministério da Educação. No documento, datado de julho último, diferentes médicos sustentam que a imunização contra a Covid-19 tem poucos benefícios em jovens e crianças.