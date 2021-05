Coletividades contra realização de arraiais nos Santos Populares em Lisboa

O presidente da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa (ACCL), Pedro Franco, manifestou-se hoje contra a realização de arrais na capital durante os Santos Populares, considerando que não se pode comparar com os últimos acontecimentos no Porto.

"Acho muito bem que não se faça. Se, por acaso, a Câmara fizesse festas em Lisboa, eu era o primeiro logo a atacar Câmara de Lisboa", salientou, em declarações à agência Lusa, durante a tarde de hoje.

De acordo com Pedro Franco, este ano, como ocorreu em 2020, não deverá haver arraiais, porque demoram "algum tempo" a ser preparados.