Foram colocados sexta-feira 12 791 professores dos 13 101 pedidos pelas escolas, que preencheram assim 98% das vagas, tendo ficado 310 horários por preencher. Do total de colocações, 7099 são docentes com contratos a prazo, e 5692 são professores do quadro que mudaram de escola no concurso de mobilidade interna.









