Ver esta publicação no Instagram Isto sim é para ser partilhado! @intermarchept Uma publicação partilhada por Bernardo de Sampaio e Melo (@bernardosampaiomelo) a 25 de Mar, 2020 às 7:44 PDT

Um supermercado em Sacavém ofereceu sacos de pão do dia anterior aos seus clientes, um gesto de "amor e carinho" para quem não tem dinheiro para adquirir o bem alimentar numa altura de pandemia do coronavírus.A história tornou-se conhecida depois de ser partilhada na rede social Instagram por Bernardo de Sampaio e Melo, que fotografou a caixa com vários sacos de pão e a mensagem dirigida aos clientes no Intermarché de Sacavém."O pão é de ontem, mas é oferecido hoje com todo o amor e carinho. Se hoje não tiver dinheiro para comprar pão, por favor leve um saco", pode ler-se no anúncio.