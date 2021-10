O combate à pobreza infantil vai ser uma das prioridades, nos próximos dois anos. Portugal tem mais de dois milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, e os mais novos têm uma importância crucial para atacar este flagelo. É esta uma das principais conclusões da versão preliminar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2023, que foi aprovada em Conselho de Ministros e vai entrar em discussão pública.





A ‘batalha’, segundo o documento, vai centrar-se na melhoria das condições de vida das famílias e ao ambiente habitacional que as crianças vivem. O plano divide-se em seis eixos estratégicos, sendo que os três primeiros estão centrados na redução das dificuldades sociais das crianças e jovens. A pandemia mostrou que as respostas têm de ser mais abrangentes. Por isso, o documento propõe o aumento de várias prestações sociais, como o abono de família ou o rendimento social de inserção. Outras das medidas propostas é a integração do pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, no ensino obrigatório escolar, e a criação de vagas nas universidades para alunos de escolas de zonas desfavorecidas..