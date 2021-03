Combate ao coronavírus com raios ultravioleta em Ferreira do Zêzere

A Câmara de Ferreira do Zêzere adquiriu novos equipamentos para o combate à propagação da Covid-19, com o objetivo de reforçar as equipas especializadas envolvidas na descontaminação de espaços sociais do concelho onde há um maior risco de contágio.Estes elementos contam agora com um novo equipamento de raios ultravioleta (UV), além de um nebulizador, produtos desinfetantes e equipamentos de proteção individual para desinfeções com recurso a produtos químicos.Nas próximas semanas, estão previstas ações completas de descontaminação na Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, em vários lares de idosos e centros de dia, e em parte dos edifícios municipais, aproveitando o facto de os funcionários estarem em teletrabalho.