Combate ao coronavírus reforçado com 57 especialistas

O combate ao novo vírus da China levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a reforçar a equipa técnica com 57 peritos. A gravidade da ameaça que representa o surto epidémico poderá levar, contudo, a autoridade nacional a chamar mais especialistas.Em permanência na Direção-Geral da Saúde há "um staff diferenciado de 20 pessoas dedicadas em exclusivo ao coronavírus". A diretora-geral, Graça Freitas, assegura que está "confortável com a equipa atual", embora reconheça que houve uma "perda de técnicos".A chamada de peritos para o combate ao coronavírus pela Direção-Geral da Saúde ocorreu um dia antes de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.Nesse sentido, em Portugal foram acionados todos os planos de contingência a nível regional, local e das instituições.A Autoridade Nacional de Saúde assegurou também que todas as unidades de saúde dispõem de especialistas preparados no combate a infeções. A lista de peritos chamados pela DGS integra especialistas de diferentes áreas como o pneumologista Filipe Froes, o infeciologista Kamal Mansinho ou o médico de saúde pública Mário Durval.casos mortais por coronavírus. Todas as mortes ocorreram na China, com exceção de um cidadão chinês, com 81 anos, que morreu nas Filipinas. Na China há a registar a morte de dois estrangeiros: um norte-americano e um japonês. Registo de infetados supera os 35 mil casos.Os 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras que foram repatriados da China cumprem este domingo oito dias de quarentena. O isolamento termina no sábado.A Organização Mundial da Saúde decidiu enviar uma equipa de peritos à China, para avaliar no terreno a dimensão da epidemia. Em Portugal são desaconselhadas viagens não essenciais à China. Em França só são aconselhadas viagens "por razões imperativas".Os dois navios de cruzeiro que estão de quarentena, com mais de seis mil pessoas a bordo, contam com 15 portugueses, que, segundo os mais recentes dados, não estão infetados. A Direção-Geral da Saúde confirmou oito portugueses a bordo do navio ‘Diamond Princess’, ancorado no Japão e onde há 64 casos positivos. Em Hong Kong, no ‘World Dream’ estão mais sete portugueses, divulgou o cônsul-geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha-Alves.