Combate ao desperdício alimentar rende três milhões de euros à empresa Sonae MC

Valor soma não só a receita das vendas como também os "benefícios fiscais das doações".

Por Lusa | 15:56

O combate ao desperdício alimentar e valorização dos excedentes dos supermercados Continente têm um benefício económico anual direto de três milhões de euros, afirmou o diretor de projetos da Sonae MC, Pedro Lago.



Este valor soma não só a receita das vendas, mas também os "benefícios fiscais das doações e a redução de quebra induzida pelas diversas medidas implementadas", disse esta quinta-feira Pedro Lago à agência Lusa, à margem do Prémio Gama Innovation, atribuído esta quinta-feira em Manchester na categoria Posicionamento à linha de 'chutney' (molho de origem indiana feito com frutos ou vegetais com açúcar, vinagre e especiarias, e usado como condimento).



Este produto faz parte da primeira gama de economia circular lançada pelo Continente em 2017 e, explicou, constitui "uma inovação a nível internacional, por serem os primeiros produtos feitos a partir dos excedentes de uma cadeia retalhista".



Os doces e 'chutneys' são confecionados a partir de produtos alimentares em fim de vida provenientes das lojas Continente com o objetivo de combater o desperdício alimentar, nomeadamente tomate, abóbora, pimento e cebola.



Pedro Lago descreve este como um "caso real de economia circular, em que os excedentes recolhidos são triados para validação dos requisitos de qualidade e transformados em produtos, para serem vendidos posteriormente nas lojas".



Os excedentes são também direcionados para doações a instituições de solidariedade social e apoio animal, disponibilizados aos colaboradores nas áreas comuns de escritórios, entrepostos e lojas e usados em caterings internos e externos.



Este conjunto de medidas, parte do programa Transformar.te, teve um impacto social anual estimado de 10 milhões de euros, afirmou o mesmo responsável.



"O valor é calculado de acordo com os preços de custos, pelo que o valor real, o chamado valor de mercado, será até superior", acredita.



O prémio Gama Innovation foi atribuído à Sonae MC pelo conceito de reinventar "desperdício alimentar" em conservas, refletindo "a crescente preocupação dos maiores retalhistas mundiais"



Na mesma categoria estavam produtos como batatas fritas de batatas "rejeitadas" ou sacos de chá preparados a pensar nas alternativas a leite usadas por pessoas que não consomem produtos de origem animal, mas que gostam de beber chá à maneira inglesa.



O grupo Sonae era o único português dos 32 finalistas nas oito categorias dos prémios anunciados esta quinta-feira em Manchester, em Inglaterra, no âmbito de uma conferência organizada pela Gama, uma plataforma global de informações e serviços comerciais especializada em inovação de produtos e comércio internacional.



Fundada pelo português César Pereira, a Gama possui uma rede mundial superior a 100 especialistas em mais de 46 países, que contribuem para os serviços de pesquisa, análise de mercado e consultoria a empresas do setor do consumo doméstico.