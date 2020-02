Comboio a vapor regressa à Linha do Vouga no fim de semana de carnaval

O comboio a vapor vai regressar sábado e domingo à Linha do Vouga, com duas viagens agendadas para o fim de semana de Carnaval e convida as pessoas a vestirem-se "a rigor", anunciou esta terça-feira a Câmara de Águeda.

A locomotiva a vapor E214, construída pela casa alemã Henschel & Sohn, e quatro carruagens dos primeiros anos do século XX, "conduzirão os turistas numa viagem única entre Aveiro e Macinhata do Vouga, no Concelho de Águeda", refere a autarquia em comunicado.

A autarquia quer que sejam "dois dias diferentes" e deixa o convite "não para que as pessoas se mascarem com qualquer fantasia, mas para que se vistam a rigor, se deixem contagiar pelos cantares tradicionais e pela beleza do cenário envolvente e se entreguem a uma viagem ao imaginário histórico do século passado".

"É uma oportunidade a não perder para todos os que quiserem conhecer um pouco mais do concelho, ouvir os cantares regionais e observar as paisagens que contornam a Linha do Vouga", salienta.

Para o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, a ocasião pode também ser aproveitada para aprofundar o conhecimento histórico no Museu Ferroviário.

O fumo da locomotiva a vapor será visível a partir das 09:00, em cada um dos dias, na Estação de Aveiro, "o apito característico soará e quem tiver bilhete poderá embarcar nesta viagem no tempo".

Uma vez a bordo, a animação será garantida pelo Grupo Etnográfico de Macinhata do Vouga e quase uma hora depois será a primeira paragem, em Águeda, onde novos viajantes poderão integrar a comitiva em direção à estação de chegada, Macinhata do Vouga.

Com previsão de chegada às 10:43, os participantes vão poder assistir no Museu Ferroviário a uma recriação histórica, pelo Grupo de Teatro Espontâneo de Macinhata, seguindo-se depois o regresso a Aveiro, durante o qual serão distribuídos pastéis de Águeda.