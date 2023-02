Combustíveis ficam mais baratos a partir de segunda-feira

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, n

De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pela Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original), o armazenamento de petróleo nos EUA aumentou para o nível mais elevado desde junho de 2021.

Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.

A partir da próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, os preços dos combustíveis vão regressar às descidas depois de terem subido nas últimas três semanas, encarecendo ao longo do mês de janeiro, revelou fonte do setor ao Negócios.a passada segunda-feira, os preços dos combustíveis situavam-se em 1,65 euros por litro no caso do gasóleo e 1,739 euros por litro no caso da gasolina.A tendência na próxima semana será de redução dos preços. A gasolina simples 95 deve ficar mais barata em 4 cêntimos por litro, enquqnto o gasóleo simples deve descer 8 cêntimos por litro, a maior redução desde o início do ano.Assim, os preços dos dois combustíveis devem ficar nos 1,699 euros por litro de gasolina, voltando a baixar da fasquia de 1,7 euros. Já no caso do diesel deve fixar-se em 1,57 euros por litro, descendo o patamar dos 1,6 euros, algo que não acontecia há três semanas.A gasolina vai continuar mais cara que o gasóleo, com a diferença a escalar para 12,9 cêntimos.Esta atualização dos combustíveis acontece numa semana em que o crude negociado, tanto em Nova Iorque como em Londres, deve registar um saldo semanal negativo pelo segunda vez consecutiva. Isto numa altura em que o aumento de procura pela China se começa a desvanecer, com o reforço dos "stocks" nos Estados Unidos a sobreporem-se a este fator.