Combustíveis voltam a aumentar a partir de segunda-feira

Gasóleo destaca-se ao registar a maior subida desde maio. Gasolina atingirá máximos de três meses.

11:08

A semana que está a terminar foi de subidas expressivas dos derivados do petróleo nos mercados internacionais. O euro ainda travou estes aumentos mas não os consegue evitar. E o gasóleo sente mesmo o maior aumento desde maio, seguno avança o Negócios.

Assim, os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir de segunda-feira, 3 de Setembro. De acordo com a evolução das matérias-primas, o custo da gasolina deverá aumentar 0,5 cêntimos. Já no caso do gasóleo o aumento será mais expressivo: 1,5 cêntimos. A confirmar-se esta evolução, este combustível sentirá o maior aumento semanal desde a última semana de maio.