O preço da gasolina deverá registar uma subida de 3,2 cêntimos por litro na próxima segunda-feira, após ter aumentado mais de 12 cêntimos na semana passada, segundo contas do ‘Jornal de Negócios’.Já no caso do gasóleo, o preço do litro deverá encarecer três cêntimos, após a subida de 10 cêntimos na semana passada. Estes aumentos surgem após o anúncio de uma redução na extração de crude, por parte dos países produtores de petróleo.