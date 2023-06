Já é conhecido o resultado do sorteio desta terça-feira do Euromilhões. Não houve totalistas, no entanto, um segundo prémio, no valor de 357 mil euros, vem para Portugal.Na próxima terça-feira o jackpot sobe para 64 milhões de euros.O prémio do Milhão foi registado no distrito de Aveiro.JCK 09191Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.