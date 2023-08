“Fiquei arrepiada quando me apercebi o que tinha acontecido, foi um momento de muita emoção, muito marcante aquela graça de Deus, porque a peregrina espanhola já não via há quase três anos.” O relato é de Ana Crisóstomo, voluntária de Évora de Alcobaça, onde no sábado uma jovem de 16 anos recuperou a visão após comungar na missa. Jimena integrava um grupo de 600 jovens da Opus Dei de Madrid e de Pamplona que estava de partida para a Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo.









Segundo esta responsável, “sentia-se que havia entre elas um envolvimento em Deus que eu nunca tinha visto e que me encheu de fé”. “Quando nos apercebemos do que tinha acontecido, o tal ‘milagre’ de que se fala na missa em que voltou a ver, foi muito emocionante.”

Ricardo Lucas, acólito e voluntário, foi um dos poucos portugueses a assistir à missa e apercebeu-se que “no final da comunhão a rapariga começou a chorar e a rir por ter recuperado a visão, um mar de emoções que se alastrou ao grupo”. O padre Ivo Santos diz que “o que podemos fazer neste momento é alegrarmo-nos com a jovem”.