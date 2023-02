O ex-deputado socialista Paulo Pedroso comentou na RTP 3 o relatório da Comissão Independente Para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, defendendo o aumento do prazo de prescrição dos crimes de pedofilia, o que causou estranheza entre aqueles que se lembram do seu envolvimento no processo ‘Casa Pia’.









