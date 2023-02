Comer bem e saudável: Riqueza nacional serve-se à mesa

Um país que durante séculos viveu da agricultura, com 900 quilómetros de costa, onde se produz de tudo um pouco e onde o mar dá uma variedade imensa de alimentos, só poderia resultar numa gastronomia rica, tipicamente mediterrânea, que faz as delícias de quem cá vive e dos turistas.



Portugal tem pratos típicos à base das carnes – o mais conhecido é o cozido, mas também há as tripas ou a chanfana, por exemplo –, à base de peixe e marisco – para o turista o mais conhecido é a sardinha assada, mas no Algarve o bife de atum e a caldeirada são reis, bem como o choco frito na região de Setúbal, ou o bacalhau, com as suas 1001 receitas – , há os produtos da terra – em que se destaca a batata, que acompanha centenas de pratos, os legumes e vegetais –, os frutos, como as cerejas do Fundão ou as laranjas do Algarve, e os doces, muitos deles nascidos nos conventos e que se confundem com uma região, como os ovos moles em Aveiro, a encharcada no Alentejo, o pão de ló em Ovar ou o Dom Rodrigo no Algarve.









Ver comentários