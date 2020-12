As associações de comerciantes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) lamentam a manutenção das restrições horárias ao comércio nos dois fins de semana antes do Natal, admitindo que vai “transtornar as expectativas de alguma recuperação” do setor.Segundo a presidente da União de Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo (UACS), Lurdes Fonseca, “Lisboa tem sido a cidade mais fustigada em termos de decréscimo das transações, quer pelo teletrabalho, que prejudica bastante [a afluência de clientes], quer pela falta do movimento turístico habitual”.