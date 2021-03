Comerciantes na Covilhã com quebras nas vendas

A afluência ao Mercado Municipal da Covilhã nas manhãs de sábado cresceu nas últimas semanas, mas a maioria dos comerciantes relata quebras acentuadas nas vendas."Nos primeiros dois fins de semana do novo confinamento geral, e muito por culpa do mau tempo, a média de clientes não ultrapassou os 700, mas nos últimos sábados, com o tempo mais primaveril, os fregueses regressaram e a média voltou a subir até aos 1200", afirma um funcionário do espaço. Mas mais clientes não significa mais negócio."Vende-se muito pouco, e em relação há um ano atrás nem se fala; são quebras superiores a 50 por cento", diz José Rodrigues, vendedor de 56 anos, que se queixa também das obras no centro da cidade que "estão a condicionar o acesso ao mercado".