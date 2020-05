Comércio da Avenida da Liberdade reabre em 18 maio com regras comuns

Os estabelecimentos comerciais da Avenida da Liberdade, em Lisboa, reabrem ao público em 18 de maio, com regras comuns, depois de mais de dois meses encerrados devido à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Os vários espaços de uma das mais movimentadas artérias da capital juntaram-se num grupo a que deram o nome de Comité da Avenida, para, numa primeira fase, promoverem "a redescoberta segura dos espaços" e, no futuro, divulgarem "iniciativas organizadas ao ar livre em segurança".

Em comunicado, os estabelecimentos que integram o Comité da Avenida garantem que "foram implementadas todas as boas práticas para o comércio e serviço conforme o protocolo assinado entre a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Direção-Geral da Saúde, e adotadas as melhores medidas internacionais de higiene e segurança para os clientes e colaboradores".

"O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços, bem como a higienização frequente e o limite de número de clientes por loja, assegurando as distâncias exigidas", refere ainda o comunicado, acrescentando que "provadores e peças de roupa, bem como, acessórios e calçado serão higienizados após cada utilização".

Os espaços comerciais decidiram promover um horário idêntico entre si, com funcionamento entre as 11:00 e as 20:00, seis dias por semana, e alguns disponibilizam um serviço que permite realizar compras online, via telefone ou email diretamente com as lojas e fazer a recolha e levantamento sem ter de sair do carro.

"Num momento particularmente difícil, a reabertura gradual dos espaços comerciais e empresas da Avenida da Liberdade espera contribuir para a recuperação económica do país e para a manutenção dos postos de trabalho", afirmou o porta-voz do Comité da Avenida, Pedro Mendes Leal.

Portugal, onde já morreram mais 1.114 pessoas devido à covid-19, doença, provocada pelo novo coronavírus, entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.