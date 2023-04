Comissão de acompanhamento do pacto para redução dos preços reúne-se esta quarta-feira

O Governo anunciou esta treça-feira, no parlamento, que a primeira reunião da comissão de acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares vai realizar-se esta quarta-feira, no Ministério da Economia.

"Quero aproveitar esta ocasião para anunciar que esta quarta-feira teremos a primeira reunião, no Ministério da Economia, da comissão de acompanhamento do pacto", afirmou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

O governante está a ser ouvido, a requerimento do PSD, enquanto membro da PARCA -- Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar.