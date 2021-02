Em causa está um projeto de resolução, esta quinta-feira aprovado, que é baseado num relatório da eurodeputada portuguesa social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar. Uma das iniciativas contempladas é a criação de um novo certificado comum de vacinação, “que poderia tornar-se uma alternativa aos testes PCR e aos requisitos de quarentena, assim que houver provas suficientes de que as pessoas vacinadas não transmitem o vírus ou o reconhecimento mútuo dos procedimentos de vacinação”.



A Comissão de Turismo do Parlamento Europeu defende a criação de um certificado comum de vacinação para fins turísticos para permitir a retoma do setor em tempos de pandemia.Em causa está um projeto de resolução, esta quinta-feira aprovado, que é baseado num relatório da eurodeputada portuguesa social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar. Uma das iniciativas contempladas é a criação de um novo certificado comum de vacinação, “que poderia tornar-se uma alternativa aos testes PCR e aos requisitos de quarentena, assim que houver provas suficientes de que as pessoas vacinadas não transmitem o vírus ou o reconhecimento mútuo dos procedimentos de vacinação”.

Entretanto, o Conselho da União Europeia (CUE) reuniu também esta quinta-feira, através de videoconferência, tendo como principal assunto em cima da mesa a aceleração do processo de vacinação contra a Covid-19 e o aumento da produção de vacinas na Europa. Depois do encontro, António Costa, primeiro-ministro de Portugal, país que preside ao CUE no 1º semestre de 2021, foi claro: “Sublinhei a importância de, a par da recuperação, acelerar a vacinação. Os contratos de distribuição de vacinas devem ser cumpridos e necessitamos de reforçar a capacidade de produção, distribuição e autorização de vacinas na União Europeia.”



Numa publicação na sua conta oficial da rede social Instagram, o chefe do Executivo português frisou ainda que “é, também, vital assegurar o regular funcionamento do Mercado Interno, através de uma ação coordenada nas fronteiras e garantindo corredores verdes e direitos dos trabalhadores transfronteiriços”.