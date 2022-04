Comissão dos Abusos Sexuais na Igreja valida 290 denúncias nos últimos três meses

A Comissão dos Abusos Sexuais na Igreja validou 290 denúncias nos últimos três meses. 16 processos foram entregues ao Ministério Público e, para além daqueles que já foram validados, há outros sob investigação.

O balanço foi feito esta terça-feira por Pedro Strecht, presidente da comissão que se dedica ao estudo dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica portuguesa. A comissão é ainda integrada por Álvaro Laborinho Lúcio, Daniel Sampaio, Ana Nunes Almeida, Filipe Tavares e Catarina Vasconcelos.



Pedro Strecht revelou ainda que uma equipa de cientistas da Universidade do Minho está a investigar os arquivos históricos da igreja.



Há registo de casos, que ocorrem em todas as regiões do País, desde 1950.



"Houve claras situações de graves abusos sexuais por parte da igreja", disse Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, que revelou ainda que aspetos como a confidencialidade ou falta de datas exatas dificultam as investigações.



Há pessoas que só mais tarde perceberam sofreram de abusos. Vítimas são alunos de escolas privadas e públicas. Há ainda registo de freiras abusadas.



Os abusadores são sacerdotes, acólitos, escuteiros e sacristãos. Neste grupo estão também incluídas mulheres.