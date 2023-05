Comissão Europeia prevê desemprego na ordem dos 6,5% este ano em Portugal

A Comissão Europeia prevê uma taxa de desemprego em Portugal de 6,5% este ano e de 6,3% em 2024, foi esta segunda-feira divulgado nas previsões económicas de primavera do executivo comunitário.

As projeções do executivo comunitário comparam com as do Governo português, que no Programa de Estabilidade, entregue em abril, aponta para uma taxa de desemprego de 6,7% em 2023 e de 6,4% em 2024.

Bruxelas coloca a taxa de desemprego em Portugal abaixo da média da zona euro, para a qual prevê uma taxa de 6,8% em 2023 e dos 6,7% em 2024, mas ligeiramente acima da média da União Europeia (UE), para a qual aponta para 6,2% em 2023 e 6,1% em 2024.

"Em termos médios anuais, o desemprego [em Portugal] prevê-se em 6,5% em 2023 e 6,3% em 2024 num contexto de aumento moderado do emprego e dos salários reais, compensando amplamente os trabalhadores pela perda de poder de compra em 2022", refere no capítulo sobre Portugal.