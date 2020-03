Comissão Europeia propõe que 2021 seja o Ano Europeu da Ferrovia

A Comissão Europeia propôs hoje 2021 como Ano Europeu da Ferrovia, com eventos e campanhas para promover o comboio como meio de transporte sustentável, inovador e seguro, no quadro dos esforços para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu.

Apresentada no mesmo dia que a Lei do Clima -- que visa consagrar na lei comunitária o compromisso da União Europeia de atingir a neutralidade carbónica até 2050 -, esta proposta do executivo de Bruxelas prevê "uma série de eventos, campanhas e iniciativas" de promoção dos transportes ferroviários ao longo de 2021, ano em que Portugal assume, durante o primeiro semestre, a presidência do Conselho da UE.

Segundo a «Comissão Von der Leyen», a ideia é sublinhar os benefícios do transporte ferroviário "para as pessoas, para a economia e para o clima", admitindo Bruxelas que, nesse quadro, é também necessário ultrapassar os obstáculos ainda existentes à criação de uma verdadeira Área Ferroviária Única Europeia sem fronteiras.

Bruxelas sustenta que, "enquanto um dos meios de transporte mais sustentáveis e seguros, a ferrovia desempenhará um papel fundamental no futuro sistema de mobilidade da UE", pois "não só é amiga do ambiente e eficiente a nível energético, como também é o único meio de transporte que quase continuamente reduziu as suas emissões de CO2 [dióxido de carbono] desde 1990, ao mesmo tempo que aumentou os volumes de transporte".

"Não há dúvidas de que o transporte ferroviário representa benefícios enormes em quase todas as áreas, desde a sustentabilidade à segurança e até à velocidade", observou a comissária europeia dos Transportes, Adina Valean, comentando a proposta hoje apresentada pela Comissão Europeia.

A comissária acrescentou que a ferrovia envolve "algo ainda mais profundo: liga a Europa e não apenas em termos físicos, já que o estabelecimento de uma rede coerente e funcional por toda a Europa é um exercício a nível de política de coesão".

Esta proposta da Comissão Europeia de declarar 2021 o Ano Europeu da Ferrovia precisa de ser aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.