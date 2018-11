Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão ignorou pareceres da DGS

Graça Freitas receia que decisão sobre vacinas abra precedentes.

Por Sónia Trigueirão | 08:55

"A Comissão de Saúde ouviu, e bem, a indústria farmacêutica e outras entidades a este respeito, mas eu gostaria que também tivesse ouvido a Direção-Geral de Saúde (DGS) e a comissão técnica da vacinação e tivesse tido em conta os vários pareceres que a DGS mandou ao longo dos anos para o Parlamento", disse esta quinta-feira Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.



A mesma responsável receia que a decisão do Parlamento de incluir vacinas no programa da vacinação abra um precedente num assunto que é do foro da prescrição médica.



O parlamento aprovou na terça-feira, na especialidade do Orçamento do Estado, a integração das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes no Programa Nacional de Vacinação.