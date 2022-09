O caso do padre Nuno Aurélio é um dos 17 que a Comissão Independente que estuda os abusos na Igreja Católica em Portugal enviou para o Ministério Público. Cabe agora aos procuradores decidirem se há matéria para avançar, apesar de o caso já ter prescrito.



Foi na noite de 29 de abril de 1994 que os pais de Emanuel, à data com 15 anos, ouviram do filho um relato que os abalou.









