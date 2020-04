Comissão Nacional de Proteção de Dados alerta para riscos de ensino à distância

Com as aulas a serem dadas à distância, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) identificou oito riscos e deixou doze recomendações ao Ministério da Educação e aos diretores das escolas do País.

Entre os riscos a CNPD, recorda que é preciso ter cuidado quando se guardam os dados tanto dos professores como dos alunos, temendo-se, por exemplo, que possam ser partilhados com terceiros. A CNPD explica, ainda, que por o ensino ser feito à distância é bastante mais complicado "controlar o desempenho profissional dos professores". E alerta para o risco de "definição de perfis ou de avaliações, com base na informação observada da atividade dos utilizadores ( professores e alunos", o que pode gerar um tratamento discriminatório baseado em sistemas de inteligência artificial.

Outro risco está relacionado com a "ausência de uma atribuição clara das responsabilidades" que pode fazer com que as medidas adequadas de segurança não sejam adotadas.

Por outro lado, a proteção de dados deixa também recomendações principalmente ao Ministério da Educação, diretores das escolas, e às famílias.

A privacidade é o ponto fundamental e por isso "sempre que possível, deve optar-se por tecnologias que impliquem a menor exposição possível do titular", ou seja, por exemplo, privilegiar fóruns de discussão em detrimento das videoconferências.

Também as plataformas utilizadas para o efeito devem ser avaliadas antes de serem escolhidas.



Tratamentos no privado

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que o Estado só vai assegurar os custos de tratamento dos doentes infetados com o novo coronavírus nos hospitais privados nos casos encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde. "Sempre dissemos que a porta de entrada é desejavelmente o SNS 24 e, portanto, não faria sentido que utilizássemos agora um entendimento distinto", disse.

Rodoviária em layoff

A Rodoviária de Lisboa entrou em layoff, com redução das horas de trabalho de todos os colaboradores, mas serão mantidos os "serviços mínimos de mobilidade", anunciou a empresa. "A decisão de avançar para o regime de layoff parcial tem como objetivo assegurar a manutenção dos postos de trabalho de todos os colaboradores", refere a Rodoviária de Lisboa.

Praça na Expoeste

A Praça da Fruta das Caldas da Rainha, ex líbris turístico a céu aberto, vai ser instalada no pavilhão de feiras da Expoeste, para permitir o controlo de entradas e garantir o escoamento de produtos agrícolas. Entretanto, vai ser criada a plataforma digital ‘Praça da Fruta Online’,que permitirá a aquisição de produtos locais e a sua posterior entrega em casa do consumidor.

Ajudar idosos

A Câmara de Lisboa vai reforçar a Linha de Apoio ao Idoso e criar mecanismos necessários para a aceleração dos testes a idosos e cuidadores, em parceria com as juntas de freguesia, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os voluntários da Rede Social. Objetivo é identificar as necessidades e encaminhar as pessoas para os programas de apoio social da Câmara Municpal.

Preparar o futuro

O diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, defendeu este sábado o reforço do apoio à cultura no quadro da atual crise, caso contrário "será fatal para o futuro da criação artística em Portugal". Citado pela Lusa, o dramaturgo e encenador diz que "é necessário preparar já esse futuro, que não pode ser de austeridade para a cultura, como acontece habitualmente".