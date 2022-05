Os investigadores que estão a trabalhar com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica Portuguesa vão analisar os ficheiros individuais de padres e a correspondência das dioceses. O trabalho inclui a consulta de processos relacionados com abusos.



“Pretende-se, a partir de junho, numa primeira fase, diocese a diocese, que a documentação relativa aos abusos sexuais contra as crianças seja identificada e separada”, explicou, à Renascença, o professor universitário Francisco Azevedo Mendes, que lidera o grupo de académicos que vai analisar os ficheiros.









