Comissão técnica decide em breve vacinação contra a Covid-19 de jovens com mais de 12 anos, promete DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou hoje que a norma sobre a vacinação contra a covid-19 está a ser revista e que a comissão técnica tomará brevemente uma decisão sobre a faixa dos jovens dos 12 aos 17 anos.

"A norma está em revisão e o mais breve possível a comissão técnica decidirá" sobre esta matéria, adiantou à agência Lusa fonte da DGS.

António Costa anunciou hoje, no debate do estado da nação, na Assembleia da República, a meta de vacinar com duas doses contra a covid-19, no período entre 14 de agosto e 19 de setembro, 570 mil crianças e jovens entre 12 e 17 anos.