As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) receberam o ano passado 43 075 comunicações de crianças em situações de perigo, mais 3416 do que em 2020, num aumento de 8,6%. São as polícias e as escolas que mais participações fazem, segundo o relatório de atividades.



A violência doméstica volta a ser a situação de perigo mais denunciada, com 13 782 casos, seguida da negligência (12 946).









Ver comentários