Como evitar que Portugal fique na situação de Espanha ou Itália? Só há uma maneira. Saiba qual é

O afastamento social é a única forma de impedir que a covid-19 tenha em Portugal efeitos idênticos a países mais afetados como Espanha, Reino Unido ou Itália, segundo um estudo divulgado hoje.

A "única variável da equação" que é possível alterar é a taxa de contacto entre as pessoas, num modelo em que se compara a evolução da doença com outros países europeus, dizem os autores do Barómetro Covid-19, uma parceria Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)/Expresso.

O barómetro é um projeto de investigação que acompanha a evolução da pandemia em Portugal e cujos primeiros resultados foram divulgados esta quinta-feira.