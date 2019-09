Companheira de Abílio sobre euromilionária: "Ela trabalhava com as forças do oculto"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fátima Silva, nova companheira de Abílio Ribeiro, garantiu esta sexta-feira, no Tribunal da Póvoa de Varzim, que o homem sempre lhe disse que era ele o dono do prémio de 51 milhões de euros, que saiu em 2013. A mulher foi ouvida no julgamento, no qual Amélia de Jesus, que ficou conhecida como sendo a Euromilionária do Marco de Canaveses, pede 13 milhões de euros ao ex-marido."O Abílio deixou que a Amélia assumisse ... < br />