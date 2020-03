"Comportamento é imprevisível": Especialista explica possíveis evoluções do coronavírus

Carlos Robalo Cordeiro, membro do Grupo de Acompanhamento do Covid-19 da Ordem dos Médicos, especialista em pneumologia e diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, diz que o vírus pode sofrer alterações e "reduzir ou não a agressividade" com a chegada do calor.– Em Itália foi um cenário extremo, com o vírus a revelar-se muito agressivo, com uma percentagem muito significativa de doentes ventilados e a necessitar de cuidados intensivos. Em Portugal há um aspeto que pode ser positivo, o facto de ter chegado mais tarde e dar tempo para nos prepararmos.– É difícil ter respostas sobre a evolução e futuro da epidemia. O que se sabe é que tem uma dinâmica diferente de país para país. É bom perceber-se que estamos perante uma doença nova, que não é propriamente uma gripe, em que não temos vacina nem um tratamento eficaz. Sobretudo é imprevisível o comportamento que possa vir a adotar.– É uma questão a que ninguém pode responder. Nos casos dos vírus da gripe desenvolvem-se mais no tempo frio. Com o novo coronavírus não temos resposta.– É muito difícil de prever a evolução. Não sou virologista, mas acredita-se que possam estar em circulação mais do que uma estirpe. Isso pode estar relacionado com a menor ou maior gravidade do vírus.– É uma incógnita. É um vírus novo, pode sofrer alterações. Agora com a chegada do calor pode reduzir ou não a agressividade. Medidas como as que têm sido tomadas pelas universidades, em suspender as atividades letivas presenciais, são positivas.– Há um investimento grande. Não tenho dúvidas de que vai aparecer, mas não se sabe quando.– Globalmente a mortalidade é de 3,5%, mas se olharmos para Itália é superior a 5%. Aí o vírus tem revelado uma agressividade enorme. Por isso são importantes as tentativas de contenção porque mais para a frente já será tarde demais.– Há semelhanças comportamentais e culturais. Somos todos muito afetuosos, com tendência para promover convívios. É fundamental que tudo seja colocado no imaginário coletivo como fatores de propagação do vírus.– Evitar contactos de grande proximidade. Fazer a higiene frequente das mãos. Tossir e espirrar para o cotovelo. São as medidas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.Adriano Maranhão, o primeiro português a ser infetado com o novo coronavírus a bordo de um navio no Japão, onde trabalhava como canalizador, regressou ontem a Portugal e garantiu estar "bem" e recuperado da infeção."Fiz um teste que deu positivo, de seguida fiz dois que já deram negativo", explicou o português, acrescentando que tem os certificados que provam isso mesmo. O português, natural da Nazaré, contou que não foi submetido a qualquer tratamento."Tomei apenas dois paracetamol, pedidos por mim, por causa da febre, ainda no navio. No hospital, em Okosaki, só estive em observação", disse. Questionado sobre a possibilidade de voltar à companhia de cruzeiros, o canalizador referiu que vai ter "dois meses para pensar", já que a empresa lhe concedeu esse período, remunerado e sem trabalhar, para pensar se quer voltar.Adriano Maranhão foi recebido no aeroporto de Lisboa pela mulher, Emanuelle Maranhão, pelo autarca da Nazaré, Walter Chicharro, pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.As previsões meteorológicas para hoje apontam para que no Baixo Alentejo sejam atingidos 32 graus. O calor é apontado pela comunidade científica como um fator possível de limitação do surto, ainda que um novo estudo venha refrear os ânimos.Em Alcácer do Sal as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam para 32 graus no dia de hoje. Em Grândola e em Ourique a previsão é de 31 graus.30 graus são esperados em Beja, Vendas Novas e Coruche. Em Lisboa e Faro a indicação é para 27 graus, em Coimbra 23 e 18 graus no Porto. Amanhã a previsão é para uma descida das temperaturas em todo o território do Continente.De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara, exceto nos seguintes casos: pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro); suspeitos de infeção por Covid-19; pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção.Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nuncacom as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo); lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes; evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.Não, os antibióticos não são eficazes contra vírus, apenas bactérias. O Covid-19 é um vírus e, como tal, os antibióticos não devem ser usados para a prevenção ou tratamento. Não terá resultado e poderá contribuir para o aumento das resistências a antimicrobianos.Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: prestação de cuidados diretos a doente com Covid-19; contacto em ambiente laboratorial com amostras de Covid-19; visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por Covid-19; contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por Covid-19 (ex: sala de aula).