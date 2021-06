O mercado automóvel começa a dar sinais de recuperação.Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), nos cinco primeiros meses do ano foram colocados em circulação 77 090 veículos, mais 19,8% do que em 2020.Em destaque estão as marcas de luxo: a Ferrari, por exemplo, vendeu 12 automóveis até maio (tinha vendido cinco em 2020), a Bentley também vendeu 12 carros (9 em 2020) e a Aston Martin 13 (zero em 2020).