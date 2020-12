Compras de Natal com restrições devido á Covid-19. Veja os concelhos onde as pode fazer e ir a restaurantes

Com o aproximar do dia 25 de dezembro milhares de portugueses aproveitam os fins de semana para fazer as compras de Natal e o comércio dos concelhos sem recolher obrigatório poderá lucrar com os clientes que vivem nos municípios onde há recolher obrigatório a partir das 13h00.Se no Grande Porto o comércio em todos os concelhos tem de encerrar este sábado e domingo às 13h00 – o que vai obrigar quem queira ir às compras a fazê-lo apenas na parte da manhã –, já na Grande Lisboa só há recolher obrigatório em quatro concelhos - Lisboa, Loures, Almada e Barreiro. Nos restantes concelhos as lojas e os centros comerciais podem estar abertos até às 22h00 (na Amadora encerram às 20h00).O Parlamento vai debater e votar eventuais renovações do estado de emergência no próximo dia 17 (quinta-feira). O atual estado de emergência vigora até às 23h59 do dia 23.