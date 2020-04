Comprimido é capaz de combater coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

EIDD-2801 não tem nada a ver com as novas matrículas portuguesas, mas é uma referência a fixar. Produto do trabalho de vários investigadores, a começar pelo virologista Mark Denison, da Universidade Vanderbilt, no Tennesse, e o colega Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte, ambas nos EUA.O que a referência nos oferece é um comprimido capaz de combater todos os vírus e coronavírus. Em linguagem comum corresponde ...