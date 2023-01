"Comprometemo-nos a não gastar mais de 35 milhões de euros", diz Carlos Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falou aos jornalistas sobre os custos da obra para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e reforçou que é preciso "ser um País com ambição", porque "vamos ter mais de 90 países olhar para Portugal"."Fui o primeiro político a assumir e a revelar os custos. A minha preocupação com os custos é total, mas há que ter noção da dimensão do evento", referiu o autarca. "Quero muito ter o Papa no maior evento do País e vou fazer o que for preciso", acrescentou.Carlos Moedas reforçou que "o palco é um investimento" e que "no dia em que isto [JMJ] acontecer vamos [os portugueses] ficar todos muito orgulhosos"."Tudo o que for vontade do Presidente da República e da Igreja eu farei, mas naturalmente vamos tentar reduzir custos. Comprometemo-nos a não gastar mais de 35 milhões", assegurou o autarca.Em atualização.