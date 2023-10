A Ordem dos Médicos (OM) quer um compromisso escrito do Ministério da Saúde para a reabertura de negociações de matérias como o regresso ao horário de 35 horas semanais.



No final de uma reunião de duas horas e meia com o ministro Manuel Pizarro, o bastonário Carlos Cortes assinalou que o Governo mostrou abertura para matérias relacionadas com a carreira médica.









