A cinco dias do arranque das aulas pela internet, centenas de computadores dos 100 mil disponibilizados pelo Governo estão ainda por entregar aos alunos. Só na Escola Secundária do Restelo, Lisboa, há três centenas de portáteis por entregar.





CM. Na Secundária de Camões, Lisboa, o diretor João Jaime Pires também admite “dificuldades provocadas pela burocracia”. “Dos 80 computadores atribuídos esperamos entregar os 20 que faltam esta semana”, disse ao CM. Os portáteis são entregues por empréstimo ao longo do ciclo e as famílias têm de assinar um acordo comprometendo-se a devolver o equipamento. Há pais que estão a recusar os computadores por não concordarem com a modalidade. “Tivemos cerca de uma dezena de pais a recusar”, admite o diretor do Camões.



A burocracia e problemas técnicos relacionados com a compatibilidade entre plataformas informáticas justificam a demora, segundo o diretor Júlio Santos. "Estamos a trabalhar para conseguir entregar tudo mas a burocracia tem-nos dificultado a vida", disse ao.

O Ministério da Educação garante que “a generalidade das escolas já procedeu à entrega de todos os equipamentos”, segundo o “reporte feito pelos diretores”, e que “as situações de não entregas serão, por isso, residuais”. O ME frisa que os procedimentos foram “reduzidos ao indispensável” para “certificação de despesa”, por serem verbas comunitárias. O PSD pediu esta quarta-feira a audição urgente do ministro da Educação, depois da falha na promessa de entregar portáteis a todos os alunos e docentes. O ME espera entregar mais 335 mil no 2º período.